Derzeit sind mehr als 800 Menschen wegen einer Corona-Infektion in Spitalsbehandlung. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Zahl der aktiv mit Corona infizierten Menschen in Österreich steigt weiter an. Derzeit laborieren 109.111 Personen an SARS-CoV-2, das sind wieder um 1.390 Fälle mehr als noch am Samstag, wie Gesundheits- und Innenministerium am Sonntag berichteten. 8.616 neue Infektionen wurden innerhalb eines Tages registriert. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 7.093. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 770,5 auf 787,5. Fünf Todesfälle sind zu beklagen.

874 in Spitalsbehandlung

Die innerhalb eines Tages registrierten 8.616 Neuansteckungen liegen zwar unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 10.102. Allerdings wird am Wochenende auch weniger getestet.

Im Krankenhaus liegen derzeit 874 Personen mit einer Infektion. An dieser Zahl hat sich seit gestern nichts geändert. 50 Menschen werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit gestern um acht und ist innerhalb einer Woche um vier Patienten angestiegen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 38 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 18.798 Tote in Österreich gefordert. Die AGES meldete jedoch bereits am Samstag 20.066 Todesopfer.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 298

Kärnten: 404

Niederösterreich: 2.024

Oberösterreich: 1.169

Salzburg: 379

Steiermark: 987

Tirol: 383

Vorarlberg: 295

Wien: 2.677

(red, 3.7.2022)