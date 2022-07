Bolide des Norwegers Dennis Hauger segelte auf Kopfhöhe in das Auto von Roy Nissany

Roy Nissany hatte in Silverstone viel Glück. Foto: IMAGO/PanoramiC

Silverstone – Ein heftiger Unfall in der Formel 2 hat am Sonntag in Silverstone den Sieg von Logan Sargeant (Carlin) im Hauptrennen überschattet. Kurz nach dem Start waren Roy Nissany und Dennis Hauger aneinandergeraten. Der Norweger Hauger musste über die Kerbs fahren, hob mit seinem Prema-Boliden ab und landete auf dem Wagen von Nissany. Ohne das Halo-System hätte der Israeli (Dams) den Crash wohl nicht überlebt.

Sargeant konnte als erster Rennfahrer aus den USA ein Rennen in der Formel 2 gewinnen. Hinter dem Williams-Junior sicherte sich Theo Pourchaire (ART) Platz zwei vor Sargeants Teamkollegen Liam Lawson.

In der Gesamtwertung verkürzte Pourchaire den Rückstand auf den Führenden Felipe Drugovich (Brasilien) auf 42 Punkte. Die nächsten Rennen steigen nächste Woche in Spielberg. (sid, red, 3.7.2022)