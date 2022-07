Mit rasender Geschwindigkeit rutschte Zhou Guanyus Bolide von der Strecke. Foto: AP Photo/Frank Augstein

Silverstone – Ein schwerer Unfall mit fünf beteiligten Piloten hat beim Großen Preis von Großbritannien in der ersten Runde für eine Rote Flagge gesorgt. In die Massenkarambolage im hinteren Feld waren fünf Autos involviert, am heftigsten war der Chinese Zhou Guanyu betroffen, dessen Alfa Romeo mit hoher Geschwindigkeit abflog. Sein Bolide rutschte kopfüber in hoher Geschwindigkeit von der Strecke, kurz vor dem Reifenstapel begann es sich zu überschlagen, flog so über den Stapel und landete im Zaun. Alfa-Romeo-Teammanager Beat Zehnder sagte bei Sky über Zhou: "Er spricht und scheint keine äußerlichen Verletzungen zu haben."

Betroffen waren auch George Russell im Mercedes und – wegen einer anderen Kollision – Alexander Albon im Williams. Beide stellten ihre beschädigten Autos am Streckenrand ab. Alpine-Pilot Esteban Ocon und Yuki Tsunoda im AlphaTauri konnten ihre Rennwagen an die Box zurückfahren. Der Restart für die noch fahrtüchtigen Autos erfolgt mit der ursprünglichen Startaufstellung nach dem Qualifying. Nach fast zwei Stunden Pause wurde wurde das Rennen (mitzutickern im Forum+) um 17 Uhr wieder gestartet. (sid, red, APA, 3.7.2022)