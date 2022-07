Außenseiterin Tina (Eva Melander, rechts) hat eine Gabe: Sie kann die Angst der Menschen riechen, auch Vores (Eero Milonoff) tickt ähnlich – "Border", 22.40, Arte. Foto: Meta Spark & Kärnfilm

19.40 REISEN

Griechenland – Von Insel zu Insel: Die Kykladen Die Kykladen mit ihren typisch blauen Kuppeldächern sind für viele der Inbegriff des Inselparadieses. Doch die Inselwelt im Herzen der Ägäis hat mehr zu bieten als Postkartenmotive: Sie ist die Wiege der Bildhauerei, beherbergt einige der heiligsten Stätten Europas und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Endlich wieder Kreuzfahrt! – Mit Volldampf aus der Krise? Viele Dampfer gelten als klimaschädlich, überfüllte Hafenstädte leiden unter dem Andrang. Hat die Auszeit zu einem Umdenken bei den Reedereien geführt? Ab 21.05 folgt Kreuzfahrt auf neuem Kurs – Schrottplatz oder Jungfernfahrt?. Die Doku Reiselust, Reisefrust – Tourismus nach Corona startet um 21.40,Vertreibung aus dem Urlaubsparadies – Steht der Massentourismus vor dem Aus? um22.15. Bis 23.20, ORF 3

20.15 SCHÖNE MENSCHEN

Der Garten der Finzi Contini (Il giardino dei Finzi Contini, D/I 1970, Vittorio de Sica)Die Geschichte einer jüdisch-intellektuellen Großfamilie in Italien. Eines Tages muss sie ihr herrschaftliches Leben radikal ändern, weil der Antisemitismus immer bedrohlicher wird. Im Mittelpunkt stehen die Tochter und ihre tragische Liebe zu einem jungen Schönling. Ein langer, ruhiger Film. Lino Capolicchio, Dominique Sanda, Helmut Berger, Fabio Testi. Bis 21.45, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema über: Unwetter und Hitze – Das geteilte Land. / Netzwerk-Marketing – Das große Geschäft mit der Hoffnung. / Stefanie Reinsperger – Dick und ganz schön wütend. Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUMENTARFILM

James Baldwin: I Am Not Your Negro Im Juni 1979 begann der US-Autor James Baldwin seinen letzten, unvollendet gebliebenen Text Remember This House. Mit Erinnerungen an seine drei ermordeten Bürgerrechtlerfreunde Malcolm X, Medgar Evers und Martin Luther King sowie Reflexionen der eigenen Lebenserfahrung als Schwarzer schrieb er die Geschichte Amerikas neu. Regisseur Raoul Peck inszeniert den Filmessay als Plädoyer gegen Rassismus. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag über Marie Kreutzers Sisi-Film Corsage, die Zukunft des Reisens und den Umbau von Salzburgs Museumslandschaft. Um 23.30 folgt die Dokumentation Im Cottage – 150 Jahre Wiener Gartenstadt über das Villenviertel in bester Währinger und Döblinger Lage, das einst als Sozialprojekt für leistbares Wohnen im Grünen ausgerichtet war.

Bis 0.00, ORF 2

22.40 MYSTISCH

Border (SWE/DK 2018, Ali Abbasi) Tina lebt abgeschieden im Wald in einer verwahrlosten Baracke. Ihr Äußeres schreckt viele Menschen ab. Aber sie hat eine Gabe: Sie kann alles Mögliche riechen, auch die Angst der Menschen. Nach der Mysterygeschichte von John Ajvide Lindqvist. Bis 0.30, Arte