Nicht jeder Brite ist solch ein gutgelaunter Zeitgenosse. Foto: Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Wer kennt sie nicht, diese Situationen, in denen man spürt, dass gleich etwas passiert? Diesen kurzen Moment, wenn der Pulsschlag schneller und es im Kopf heißer wird.

Camberley ist eine kleine Stadt im Südwesten Londons. Hier wohnen rund 30.000 Menschen, es gibt eine große Shoppingmall, eine Fußgängerzone, die große Nummer ist aber die Royal Military Academy Sandhurst, in der Offiziere ausgebildet werden.

Um vom Flughafen Gatwick nach Camberley zu kommen, muss man, wenn man das falsche Ticket kauft, gefühlt 87-mal umsteigen. Aber okay, wer kann schon von sich behaupten, jemals in Guildford, Blackwater oder Woking gewesen zu sein. Es führen also fast keine Wege nach Camberley.

Die zwei Halbstarken auf ihrem Rad, nennen wir sie der Einfachheit halber Billy und Kid, nahe der Bushaltestelle machten eigentlich keinen bedrohlichen Eindruck. Und doch lag etwas in der Luft. Billy, der auf dem Lenker, begrüßt Neuankömmlinge gerne, indem er eine Faust ballt und sie auf- und abbewegt. Eher kein Zeichen der Wertschätzung. Oder als würde er sagen: Welcome to England! (Andreas Hagenauer, 4.7.2022)