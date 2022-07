Zwei Frauen vor dem Einkaufszentrum. Foto: Reuters / Ritzau Scanpix

Kopenhagen – Bei der Bluttat im Einkaufszentrum "Field's" in Kopenhagen sind mindestens drei Menschen erschossen worden. Bei den Opfern handle es sich um einen 47-jährigen russischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Dänemark und eine 17-jährige Dänin und ein ebenso alter Däne. bestätigte der Polizeichef von Kopenhagen, Søren Thomassen, am Montag Morgen in der dänischen Hauptstadt. Vier weitere Menschen seien schwer verletzt und in kritischem Zustand. Die dänische Polizei teilte am Montag mit, dass sich neben zwei 19 respektive 40-jährigen Däninnen um einen 50-jährigen Schweden und eine 16-jährige Schwedin. Die Opfer wurden allem Anschein nach zufällig ausgewählt. Alle Toten und Schwerverletzten erlitten Schusswunden, bei der Flucht aus dem "Field's" verletzten sich außerdem mehrere Menschen leicht.

Verdächtiger war in psychiatrischer Behandlung

Die Polizei hatte am Sonntag einen 22-jährigen Dänen festgenommen. Der Verdächtige sei der Polizei bekannt, allerdings nur "peripher", sagte Thomassen in einer Pressekonferenz. Es handle sich nicht um eine Person, "die wir besonders gut kennen". Allerdings sei er der Psychiatrie bekannt. Zu Botschaften in den Onlinenetzwerken, die Tat habe ein "rassistisches Motiv", sagte Thomassen, den Ermittlern lägen derzeit keine entsprechenden Hinweise vor. Thomassen sagte am Montag, die Polizei habe keine Hinweise darauf, dass es sich bei der Schießerei um einen Terrorakt gehandelt habe. Der Verdächtige soll außerdem alleine agiert haben. Es gebe Anzeichen für eine gewisse Vorbereitung des Amoklaufes, sagte Thomassen.

Søren Thomassen, der Polizeichef von Kopenhagen. Foto: Reuters / Ritzau Scanpix

Davon geht die Polizei jedenfalls aus. "Bis wir absolut sicher sind, dass die Hypothese zutrifft, werden wir eine weitreichende Untersuchung durchführen und eine massive operative Präsenz in Kopenhagen aufrechterhalten", sagte Thomassen. Bei der Festnahme habe der Mann ein Gewehr und Munition dabei gehabt. Möglicherweise sei aber noch eine andere Waffe im Spiel gewesen. Der Festgenommene besitzt keinen Waffenschein, allerdings habe es offenbar sich um legale Waffen gehandelt.

Falle gestellt

Laut Augenzeugenberichten hatte der Täter versucht, Menschen in dem Einkaufszentrum in die Falle zu locken, indem er ihnen beispielsweise sagte, seine Waffe sei nicht echt. Nach den ersten Schüssen flüchteten dann mehr als hundert Menschen aus dem Einkaufszentrum, wie dänische Medien berichteten. Frauen mit ihren Kindern auf dem Arm brachten sich in Sicherheit, Rettungshelfer trugen Menschen auf Tragen weg.

Das dänische Königshaus rief zu Zusammenhalt auf. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen verurteilte die Tat als "grausamen Angriff". "Wir alle wurden brutal aus dem strahlenden Sommer gerissen, den wir gerade erst begonnen hatten", erklärte sie. "Es ist unverständlich. Herzzerreißend. Zwecklos. Unsere schöne und sonst so sichere Hauptstadt wurde im Bruchteil einer Sekunde verändert." (APA, 4.7.2022)