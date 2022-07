Was wäre Wien ohne seine Kaffeehäuser? Das sehen nicht nur viele Einheimische und Touristen so, sondern die Wiener Kaffeehauskultur gehört seit 2011 zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. Aktuell macht das Café Westend auf sich aufmerksam – allerdings mit einer weniger erfreulichen Nachricht: Es musste schließen. Doch nimmt man alteingesessene Institutionen wie dieses her – dazu zählen auch das Café Central, das Café Sacher, das Landtmann oder das Hawelka –, kommt man nicht umhin, sich ob der recht hohen Preise für das beliebte Heißgetränk zu wundern.

Welchen Kaffee bestellen Sie üblicherweise? Foto: imago images/Westend61

Ob für Melange, Cappuccino, Café Latte, großen Braunen oder Verlängerten – in manchen Kaffeehäusern muss man tief ins Geldbörserl greifen, denn Preise von bis zu sieben Euro stehen dort auf den Getränkekarten. Vor allem mit Blick auf andere Länder beziehungsweise auf Italien, das gemeinhin für guten, aber auch leistbaren Kaffeegenuss steht, kann man schon schnell vor den Kaffeepreisen hierzulande zurückschrecken, wie auch "Vinophilo" weiß:

Wie viel Geld geben Sie maximal für einen Kaffee aus?

Wo haben Sie den teuersten Kaffee getrunken? Wo liegt bei Ihnen die absolute Schmerzgrenze, und in welchen Lokalen sind Sie bereit, mehr Geld für Ihren Kaffee zu bezahlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 4.7.2022)