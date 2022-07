1. Neuer Store von Iris von Arnim

Foto: OTTO Immobilien/Franziska Patay

Das Hamburger Modeunternehmens Iris von Arnim wird im Herbst erstmals in Österreich einen Standort eröffnen. Auf rund 120 m² entsteht am Neuen Markt 9 in Wien ein Store. Iris von Arnim ist als Familienunternehmen eines der wenigen noch inhabergeführten Modehäuser im deutschen Luxussegment und betreibt aktuell eigene Geschäfte auf Sylt, in München und in Düsseldorf sowie einen Online-Shop.

Adresse:

Neuer Markt 9, 1010 Wien

Website





2. Resi Pop-Up

Resi Slow Fashion, das Projekt von Alina Saavedra Santis und Serafina Spatt, ist mit einem Pop-up zu Gast im ehemaligen Mondsteinstüberl. Bei Resi Slow Fashion dreht sich alles um "Visible Mending", die sichtbare Reparatur von Kleidung und Kleidertausch. Neben Workshops wird es ein Angebot an Zubehör für Visible Mending und die Möglichkeit das eigene Kleidungsstück reparieren zu lassen oder zu tauschen geben. Eröffnet wird am 7. Juli zwischen 15 und 18 Uhr, um 16:30 tritt die Wiener Acapella Truppe "The Harps" auf.

Adresse:

Zollergasse 24 (Ecke Mondscheingasse), 1070 Wien

Website





3. Neuer Shop Anouk Store

Foto: Anouk Store

In der Wiener Westbahnstraße 16 gibt es eine neue Anlaufstelle für Fans besonderer Mode, Düfte, Publikationen. Vincent Unden-Dimou hat gemeinsam mit Manuel Haring den Anouk Store gegründet. Dort gibt es nun ausgesuchte Labels wie Our Legacy, Wood Wood, Kangol, Christina Seewald, Rani Bageria.





Adresse:

Westbahnstraße 16, 1070 Wien

Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 11 – 19 Uhr, Sa 11 – 18 Uhr

Website



(red, 7.7.2022)