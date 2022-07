Ob für eine Fußballmeisterschaft, ein Konzert oder andere Veranstaltungen – was war Ihnen so wichtig, dass Sie eine Reise auf sich genommen haben?

Am Mittwoch startet die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England. Was in den vergangenen beiden Jahren bei derartigen Sportgroßevents oft nur eingeschränkt möglich war, kann nun wieder im vollen Ausmaß genossen werden: vor Ort seiner Lieblingsmannschaft zuzujubeln. Und was eignet sich da besser als der Besuch von Fußball- oder Tennisturnieren oder ähnlichen Sportveranstaltungen.

Waren Sie schon einmal beim Coachella- Festival in Kalifornien? Foto: Amy Harris/Invision/AP

Aber nicht nur Events sportlicher Natur, sondern auch kulturelle Veranstaltungen veranlassen manche, die Koffer zu packen und zum Austragungsort zu fliegen oder zu fahren. Ob es sich dabei um ein Billie-Eilish-Konzert in Zürich, ein Paolo-Conte-Konzert in einer italienischen Stadt oder ein Festival in den Niederlanden handelt – für eingefleischte Fans ist kaum ein Weg zu weit.

Wohin sind Sie für Veranstaltungen gereist?

Um welches Event hat es sich dabei gehandelt? Wie haben Sie die Reise in Erinnerung? Und haben Sie vielleicht schon Pläne für künftige Konzerte oder sportliche Austragungen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 5.7.2022)