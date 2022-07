Schiebt die Verantwortung auf die Personenschützer ab: Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Die beiden ehemaligen Personenschützer des Kanzlers, die heuer betrunken einen Umfall gebaut hatten, sind nicht mehr länger bei der Cobra. Das war zwar schon vor dem Gespräch Karl Nehammers in der Ö3-Radiosendung Frühstück bei mir bekannt. Aber es macht Sinn, dass es für die beiden Beamten Konsequenzen gab, weil "die wissen müssen, was sie tun", wie Nehammer betonte. Immerhin seien das "keine Jugendlichen, sondern Antiterrorspezialisten".

Doch Nehammer macht es sich zu leicht, wenn er die Schuld in der Cobra-Affäre auf die Personenschützer abwälzt. Der Umtrunk fand nicht irgendwo statt, sondern auch in der Wohnung der Nehammers, und nicht mit irgendwem, sondern mit der Kanzlergattin. Die wollte bloß "was Nettes machen", sagt Nehammer so dahin, weil einer der Beamten Geburtstag hatte.

Fragwürdig ist auch, wie die Familie mit der Affäre umgeht. Zunächst war für den Kanzler alles nichts als die "Unwahrheit", was in dem anonymen Brief stand, der die Causa erst so richtig ins Rollen brachte. Dann war doch mehr wahr als gedacht. Mittlerweile wird gegen zumindest eine "namentlich bekannte Person" ermittelt. Zudem steht der Vorwurf im Raum, dass Nehammer bei der Cobra interveniert haben könnte, um den Vorfall zu vertuschen – was er vehement zurückweist. Es gilt die Unschuldsvermutung. Mit zwei "Bauernopfern" ist die Affäre jedenfalls nicht erledigt. Auch die Kanzlerfamilie trägt dabei eine Verantwortung. Das sollte sie sich endlich eingestehen. (Jan Michael Marchart, 4.7.2022)