Am Montag (Stand 09:30 Uhr) wurden in Österreich 7.745 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Seit der sonntägigen Meldung kam kein weiterer Todesfall hinzu. Bisher gab es in Österreich 4.465.315 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (4. Juli, 9:30 Uhr) sind österreichweit 18.798 Personen mit SARS-CoV-2 Infektion verstorben und 4.336.503 wieder genesen. Derzeit befinden sich 929 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 51 auf Intensivstationen betreut. (red, 4.7.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 232 '

Kärnten: 328

Niederösterreich: 1.660

Oberösterreich: 1.039

'Salzburg: 400

Steiermark: 721

Tirol: 360

Vorarlberg: 340

Wien: 2.665