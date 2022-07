Blutspenden rettet Leben – für viele ein Beweggrund, das in regelmäßigen Abständen zu tun. Doch mancherorts stehen dem Vorhaben gewisse Hürden im Weg. Was haben Sie erlebt?

Foto: imago images/Steinach

"Die Situation ist dramatisch, in unseren Spitälern gehen die Blutkonserven zur Neige. Ich bitte eindringlich darum: Nehmen Sie sich die Zeit, gehen Sie Blut spenden und retten Sie damit das Leben eines Mitmenschen", lautet der dringende Appell von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve in Anspruch genommen – aktuell erreichen die Blutlagerstände ein dramatisches Tief.

Hürden beim Spenden

Für viele Menschen ist es aber abseits der momentanen Notlage selbstverständlich, Blut spenden zu gehen. Andere wiederum würden das gern tun, sind aber von der Möglichkeit ausgeschlossen. Für Unmut sorgen mancherorts auch die Organisation, die Umstände und Zurückweisungen – was wiederum dazu führt, dass manche Menschen nicht mehr zum Blutspenden gehen, wie diese Beiträge zeigen:

Auch "Last_Knight" hat Ähnliches erlebt:

Für "Rena hesen" bräuchte es dringend ein erweitertes Angebot:

Was haben Sie beim Blutspenden erlebt?

Wurden Sie schon einmal abgewiesen und unter welcher Begründung? Wie regelmäßig gehen Sie zur Spende? Oder was hält Sie davon ab? Wie könnte das System optimiert werden, um den Unmut unter Spenderinnen und Spendern zu minimieren? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 5.7.2022)