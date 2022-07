Wien – Fünf stumme 20-Sekunden-Kurzfilme sind ab heute, Montag, bis 28. August auf rund 3.400 Infoscreens in U-Bahnstationen, Straßenbahnen und Bussen in ganz Österreich zu sehen. Dabei handelt es sich um die Gewinner des Wettbewerbs "20 Seconds for Art", der Kunstschaffende aufrief, sich mit dem Thema "Klima. Utopie & Wirklichkeit" auseinanderzusetzen.

Unter den knapp 200 Einreichungen setzten sich die Arbeiten "Trans" von Sebastian Acker, "Treerun" von Martin Krammer, "FragMANts" von NEOZOON, "Erste Wiener Ökopyramide" von Christoph Schwarz und "No Meat" von Ernst Spiessberger durch. Die Preisverleihung des von Infoscreen und Kunst im öffentlichen Raum (KÖR) initiierten Wettbewerbs findet Ende Oktober im Rahmen des Filmfestivals Viennale statt. (APA, 4.7.2022)