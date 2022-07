Um die Senkaku-Inseln kommt es immer wieder zu Provokationen zwischen Peking und Tokio. Foto: AP/Emily Wang

Tokio – Ein neuer Zwischenfall im Ostchinesischen Meer hat für Spannungen zwischen Japan und China gesorgt. Die Regierung in Tokio äußerte am Montag ihren Unmut über ein chinesisches Marineschiff, das sich der Inselgruppe Senkaku genähert hatte. Die Inseln, die von China als Diaoyu-Inseln bezeichnet werden, werden von Japan kontrolliert, von Peking aber ebenfalls beansprucht.

"Wir haben ernste Bedenken geäußert und auf diplomatischem Wege bei der chinesischen Seite Protest eingelegt und sie aufgefordert, eine Wiederholung ähnlicher Vorfälle zu verhindern", sagte der stellvertretende japanische Kabinettschef Seiji Kihara. Die Inseln seien "sowohl aus historischer als auch aus völkerrechtlicher Sicht japanisches Hoheitsgebiet".

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, betonte hingegen, die Aktivitäten der chinesischen Schiffe seien "legitim und legal", da die Inseln "Chinas ureigenes Territorium" seien. Chinas Küstenwache schickt regelmäßig Schiffe in die Gegend, ein chinesisches Marineschiff war dort nach Angaben des japanischen Senders NHK zuletzt 2018 unterwegs.

Japanischen Medienberichten zufolge wurde in den Gewässern in der Nähe der umstrittenen Inselgruppe Montagfrüh zudem ein russisches Marineschiff gesichtet. Das Verteidigungsministerium in Tokio konnte die Berichte zunächst nicht bestätigen.

Spannungen auch mit Russland

Im Mai hatten chinesische und russische Kampfjets gemeinsame Flüge in der Nähe von Japan ausgeführt – just als sich in dem Land die Staats- und Regierungschefs der USA, Indiens, Australiens und Japans zu einem Gipfel über regionale Sicherheit trafen. Tokio sprach damals von "provokativen" Manövern, während Peking sie als Teil regelmäßiger Militärübungen bezeichnete.

Japan hat seit langem territoriale Streitigkeiten mit China und Russland. Die Beziehungen zwischen Tokio und Moskau haben sich zudem seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine deutlich verschlechtert, da sich Japan den westlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat. (APA, 4.7.2022)