Die vierte Staffel der Netflix-Produktion "Stranger Things" hat einen neuen Bösewicht. Vecna ist einer Figur aus "Dungeons and Dragons" nachempfunden – und auch sonst kommt das Pen-and-Paper-Game in der Serie regelmäßig vor. STANDARD-Redakteurin Julia Sica ist nicht nur "Stranger Things"-Fan, sie spielt auch D&D, wie man das Rollenspiel in der Szene nennt. Wie funktioniert "Dungeons and Dragons"? Betreibt man damit tatsächlich Satanismus? Welchen D-&-D-Charakteren würden die Hauptfiguren von "Stranger Things" entsprechen? Und verhilft die neue Staffel nach Kate Bush auch Metallica zu einem Wiedereinstieg in die Charts? Doris Priesching und Michael Steingruber fragen nach. (red, 7.7.2022)



