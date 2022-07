Eigentlich heißen sie ja Ćevapi, aber hierzulande hat sich die Verniedlichungsform als Name für die faschierten Röllchen durchgesetzt. Wie schmecken jene aus dem Kühlregal?

Fleischig

Labonca Ćevapčići Foto: Petra Eder

Vom steirischen Vorzeigebetrieb Labonca kommt die preisliche Luxusversion der faschierten Teile. Dafür wurden die Tiere im Freien gehalten und weidegeschlachtet. Gegrillt sind sie trotz Fettgehalts von nur 20 Prozent schön weich und saftig, die Würze – wie auf der Verpackung angegeben – zurückhaltend. So soll es sein, isst man doch klassisch reichlich rohe Zwiebel dazu.

Labonca Ćevapčići, 200 g, 4,90 Euro (24,95/kg), via gurkerl.at bzw. labonca.at

6 von 6 Punkten





Wurstig

Hofstädter Ćevapčići Foto: Petra Eder

Die künstlich orange leuchtenden Ćevapčići der Billa-Eigenmarke Hofstädter haben nicht viel mit dem Original zu tun. Die Mischung ist so fein zerkleinert, dass man eher an Wurstbrät als an Faschiertes denkt, auch geschmacklich ist die Bratwurst nahe. Das ist nicht schlecht, und dank des hohen Fettanteils (30 %) sind sie auch saftig, Ćevapčići-Feeling stellt sich keines ein.

Hofstädter Ćevapčići, 450 g, 5,35 Euro (11,89/kg), bei Billa

3 von 6 Punkten





Pur

Natur pur Bio-Rinder-Ćevapčići Foto: Petra Eder

Schön sehen sie aus, die acht Stück faschierten Röllchen der Spar-Eigenmarke "Natur pur". Die heimische Bioherkunft macht sie jedenfalls sympathisch. Das Faschierte – als Einziges im Test nur aus purem Rind bestehend – gerät auch beim kurzen Grillen recht trocken. Da sie ebenfalls dezent gewürzt sind, sei viel Ajvar und Zwiebel dazu empfohlen.

Natur pur Bio-Rinder-Ćevapčići, 300 g, 4,99 Euro (16,63/kg), bei Spar

4 von 6 Punkten





Haltbar

Radatz Ćevapčići vorgegart Foto: Petra Eder

Die Ćevapčići von Radatz sind bereits vorgegart. Aufgrund der dunklen Farbe wirken sie vorgegrillt. Sie geraten selbst bei der empfohlenen Grilldauer von zwei bis drei Minuten extrem trocken und sind sehr intensiv gewürzt. Während alle anderen Testprodukte aus österreichischem Fleisch hergestellt wurden, gibt es hier leider keinerlei Angaben. Dafür sind sie im Kühlschrank lange haltbar.

Radatz Ćevapčići vorgegart, 250 g, 3,99 Euro (15,96/kg)

2 von 6 Punkten

(Petra Eder, RONDO, 7.7.2022)