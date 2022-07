Wenn Gift auf einem Zuckerrübenfeld landet: Arte spürt ab 20.15 Uhr Hintergründen und Auswirkungen nach. Foto: Squawk

19.40 DOKUREIHE

Griechenland – Von Insel zu Insel: Der Dodekanes Die Inselgruppe rund um Rhodos ist geprägt von der Nähe zur Türkei und der Jahrhunderte währenden Fehde der beiden Kulturen. Die extreme Lage am Rande Europas und die Kargheit der Natur stellen die Menschen auf dem Dodekanes vor besondere Herausforderungen. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENABEND

Pestizide Seit 1990 gibt es rund 75 Prozent weniger Insekten in der Natur. Ursache ist der massive Einsatz von Neonikotinoiden. Zum Auftakt eines Themenabends beleuchtet Insektenkiller – Wie Chemieriesen unser Ökosystem zerstören fatale Strategien der Chemiekonzerne. Danach enthüllt Pestizide – Europas zynischer Giftexport (21.50), wie in Europa bereits verbotene Chemikalien doch wieder auf unseren Tellern landen können. Bis 23.15, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Annäherung an Erdogan, der Verzicht für das Klima, die Angst vor "Querulanten" und Retter in Not. Im Studio zu Gast ist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Bis 22.00, ORF 2

22.30 TALK

Willkommen Österreich Highlights der vergangenen Saison von Stermann und Grissemann mit Gästen wie Michael Häupl, Thomas Stipsits, Anke Engelke und Heinz Fischer. Bis 23.30, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Nepal – Dem Himmel nah (1/2) Eine Erkundung Nepals, eines Landes zwischen Regenurwäldern und Bergwüsten, tropisch heißen Regionen und den eisigen Himalaja-Bergen, entlang des Mahendra-Highways, der einzigen Straße, die durchgängig von Ost nach West führt. Bis 23.20, ORF2

22.50 ACTION-THRILLER

Speed (USA 1994, Jan de Bont) Fährt der Bus langsamer als 50 Meilen pro Stunde, explodiert er mitsamt seinen Insassen. Als Fracht mit Star-Appeal an Bord: Keanu Reeves und Sandra Bullock. Regisseur Jan de Bont hat aus diesen Voraussetzungen einen der erfolgreichsten Actionthriller der 1990er-Jahre gestrickt. Bis 1.05, ATV

22.55 TV-KRIMI

Polizeiruf 110: Der Mann (DDR 1975, Manfred Mosblech) Um einen vorzeitig entlassenen Häftling geht es in dieser Folge aus dem Jahr 1975 der als ostdeutsches Gegenstück zum Tatort konzipierten Krimiserie Polizeiruf 110. Beim Besuch einer Bekannten findet er diese erschlagen vor und fürchtet, dass er für den Täter gehalten wird. Bis 0.10, MDR

23.15DOKUMENTATION

Liken.Hassen.Töten Was bringt Jugendliche auf den Pfad der Gewalt? Die Autoren Luca Zug und Alexander Spöri, beide 20 Jahre alt, begeben sich auf Spurensuche. Ihr Ausgangspunkt ist der Anschlag am und im Münchner Olympia-Einkaufszentrum, bei dem 2016 ein 18-jähriger Täter neun Menschen erschoss. Bei ihren Recherchen stoßen Zug und Spöri auf eine verborgene Onlinewelt des Hasses. Bis 0.50, Arte