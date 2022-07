In dieser Galerie: 2 Bilder Vertrocknet: 270.000 Landwirtschaftsbetriebe befinden sich in den von der Dürre betroffenen Regionen. Foto: REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE In Rom kam es am Montag zu einem Großbrand in einem Park. Foto: REUTERS / YARA NARDI

Rom – Die italienische Regierung um Premier Mario Draghi hat am Montagabend den Ausnahmezustand wegen der Wasserknappheit in fünf norditalienischen Regionen ausgerufen. 35 Millionen Euro zur Eingrenzung der negativen Auswirkungen der seit Monaten anhaltenden Dürre werden für die Regionen Piemont, Lombardei, Venetien, Friaul Julisch Venetien und Emilia Romagna locker gemacht, wie es nach einer Ministerratssitzung hieß.

Den größten Betrag – 10,9 Millionen Euro – erhält die Region Emilia Romagna, in der sich die Mündung des Flusses Po befindet. Vor allem Norditalien erlebt derzeit heftige Trockenheit. Wegen der anhaltenden Wasserknappheit könnte der Ausnahmezustand bald auch in den mittelitalienischen Regionen Toskana, Umbrien und Latium beantragt werden.

Salzwasser drang ins Flussbett

Nach Angaben des Bauernverbands Coldiretti befinden sich 270.000 Landwirtschaftsbetriebe in den von der Dürre betroffenen Regionen. "Die Wasserknappheit ist ein nationaler Notstand!", sagte der Chef des Bauernverbands, Ettore Prandini.

Der Wasserstand im Fluss Po – der längste Strom Italiens – ging so weit zurück, dass an der Meermündung Salzwasser kilometerweit in das Flussbett drang. Der Pegel ist an manchen Stellen so niedrig wie seit 70 Jahren nicht mehr. Große Seen wie etwa der Gardasee führen deutlich weniger Wasser als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Städte wie Pisa und Verona schränkten unlängst die Wassernutzung ein. Venedig und Mailand drehten einen Teil der Brunnen ab.

Extreme Dürre

Weite Teile Italiens erleben seit Wochen eine Dürreperiode und extreme Hitze. Trockenheit und starke Winde fachen deshalb immer wieder Wald- und Buschbrände an. Auf der beliebten Ferieninsel Sizilien gilt in vielen Provinzen die höchste Waldbrand-Warnstufe, etwa um Palermo und Messina.

In Rom kam es am Montag erneut zu einem Großbrand. Einsatzkräfte mussten Kinder aus zwei Sportzentren evakuieren. Der Brand brach in einem Park im Nordwesten der Stadt, wenige Kilometer vom Vatikan entfernt, aus, wie die Feuerwehr am Montagabend mitteilte. Ein Hubschrauber unterstütze die Einheiten am Boden bei den Löscharbeiten. Im Zentrum der Stadt regnete es zum Teil Asche vom Himmel und eine hohe Rauchsäule war zu sehen. Mehrere Wohnhäuser wurden laut Medien evakuiert.

Etliche Brände im Land

Vor genau einer Woche löste ein Brand mehrerer Wohnwagen ebenfalls im Westen Roms einen Feuerwehr-Großeinsatz aus. Mehrere Menschen mussten aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Einige wenige Dutzend wurden vor Ort von den Rettungskräften untersucht.

Der Zivilschutz meldete am Montagabend je fünf Anfragen für Unterstützung durch Löschflugzeuge aus Sizilien und dem Latium, das die Hauptstadt Rom umgibt. Weitere Bitten kamen aus dem süditalienischen Kalabrien, Apulien und Venetien. Fünf Brände seien unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Behörde mit. (APA, 4.7.2022)