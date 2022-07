In der Gemeinde Treffen wird ein mobiler Hochwasserschutz errichtet. Auch ein neuer Steinwurf soll ein Siedlungsgebiet schützen

Solche Hochwasserschäden in Treffen sollen möglichst verhindert werden. Die Wetterprognosen deuten auf weitere Unwetter hin. Foto: APA / EXPA / JOHANN GRODER

Treffen – Aus Angst vor neuerlichen Unwettern sind am Montag in der Kärntner Gemeinde Treffen (Bezirk Villach-Land) Schutzmaßnahmen getroffen worden. Wie der Landespressedienst berichtete, errichteten Feuerwehrleute einen mobilen Hochwasserschutz, zudem wurde an einem Wall gearbeitet, außerdem soll ein neuer Steinwurf das vergangene Woche schwer getroffene Siedlungsgebiet schützen.

"Mit diesen Behelfsmaßnahmen wird versucht, etwaige weitere Schäden hintanzuhalten oder allenfalls zu minimieren. Die Arbeiten schreiten zügig voran und werden parallel zu den Aufräumarbeiten durchgeführt", sagte Einsatzleiter Thomas Enenkel in dem Bericht.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostizierte für Kärnten am Montag zahlreiche Schauer sowie einzelne, recht heftige Gewitter. Auch die nächsten Tage sollen unbeständig und gewittrig bleiben. (APA, 4.7.2022)