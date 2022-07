Ja, manchmal braucht man um zwei Uhr in der Früh eine Tafel Schokolade oder eine ganze Flasche Wein. Aber nur selten kann man diese Bedürfnisse dann auch stillen. Für diese und andere Fälle bieten der DJ und Event-Promoter DJ Mosaken und sein Freund Christopher Neudeck in der Straußengasse 13 im 5. Bezirk mit ihrem "Wiener Späti" ein Geschäft, das 24 Stunden am Tag offen hat und diverse Lebens- und Genussmittel anbietet.



24/7 Lebensmittel



Spätis, die Kurzform für Spätkauf, sind vor allem in Berlin bekannt, wo sie außerhalb der regulären Öffnungszeiten allerhand Produkte wie Magazine, aber auch Alkohol und Lebensmittel verkaufen dürfen. Da es in Österreich aber gesetzlich nicht möglich ist, ein Geschäftslokal rund um die Uhr offen zu halten, haben die Macher das Späti-Konzept als Automatenshop umgesetzt.

Rund um die Uhr kann man sich Lebensmittel aus den Automaten drücken. Foto: Wiener Späti

DJ Mosaken und Christopher Neudeck stecken hinter dem ersten Wiener Späti. Foto: Wiener Späti

Vier Automaten stehen auf der kleinen Verkaufsfläche, darin finden sich unter anderem Wodka, Gin, Wein, Bier, alkoholfreie Getränke, Chips, Süßigkeiten, Fertig-Ramen, Pasta, Pesto, Salz, H-Milch und Kondome. "Wir orientieren uns an dem, was uns selbst taugt, und an dem, was wir den Leuten vorstellen möchten", beschreibt DJ Mosaken die Produktauswahl in den Automaten. Dabei setzen die "Wiener Späti"-Köpfe auch auf Spezialitäten wie das Gourmet-Salz Maldon Salt oder Biersorten wie Tegernseer, das es laut DJ Mosaken nicht einmal im Supermarkt gibt. Regional prämierte Weine vom Wiener Weingut Muth haben die Späti-Automaten ebenfalls im Angebot.

Abwechslungsreich ist das Angebot allemal. Foto: Der Standard/Kevin Recher

Automatenpreise

Die Preise in den Späti-Automaten sind höher als im gewöhnlichen Lebensmittelhandel. So wird Bier um fast den doppelten Preis im Späti verkauft, bei Pasta und Pesto gibt es auch einen saftigen Aufschlag, Getränke sind im Schnitt um 70 Cent bis zu einen Euro teurer als im klassischen Lebensmittelhandel. Eine Flasche Weißwein vom Heurigen Muth gibt es um zwölf Euro, ein Dreierpack Kondome kostet 6,90 Euro.

Beim STANDARD-Lokalaugenschein wurden stichprobenhaft die Preise von ausgewählten Lebensmitteln mit den Preisen bei Spar (ohne Angebote) für eine ungefähre Einordnung verglichen:

Kunst im Späti



Mit dem "Wiener Späti" will man aber nicht nur hungrige Nachteulen und Partypeople anlocken, DJ Mosaken und Christopher Neudeck wollen auch Kunst und Events in das Geschäftslokal bringen. Eine Vernissage sei bereits geplant, das Innere des Späti wurde vom österreichischen Künstler Marcin Glod gestaltet, und eine Eröffnungsfeier sei auch angedacht – mit einer 24-stündigen Auflegerei, scherzt DJ Mosaken.



Etwas versteckt liegt der "Wiener Späti" im 5. Bezirk. Foto: Der Standard/Kevin Recher

Kein Schluss um 23 Uhr



"Wiener Späti" bezeichnet sich als erster Späti Wiens, ähnliche, aber eingeschränkte Angebote sind in der Stadt aber bereits zu finden: So gibt es Bierautomaten oder Automaten, aus denen man Lebensmittel drücken kann. Der Kiosk Ghbryal beim Apollo-Kino hat montags bis sonntags bis 23 Uhr offen und verkauft Bier, Knabbereien und Grundnahrungsmittel ebenso wie die Bäckerei Tat am Lerchenfelder Gürtel. Im 2. Bezirk bietet "Foodie Fridge" rund um die Uhr Limonaden und selbstgekochte Gerichte aus dem Automaten an. Auch Spar deckt mit Spar Pronto am Hauptbahnhof und in Wien Mitte zumindest einen Teil des Späti-Konzepts ab – nur bis 23 Uhr, dafür mit vollem Lebensmittelangebot. (Kevin Recher, 5.7.2022)