Die Segelyacht des Amazon-Gründers ist zu groß, um unter der historischen Brücke durchzupassen – was nun damit geschieht, ist unklar

Die Koningshaven-Brücke, ein Wahrzeichen von Rotterdam. Foto: Imago / ANP

Im vergangenen Februar löste ein Plan der Werft Oceanco in den Niederlanden Entrüstung aus: Ein Teil der Rotterdamer Koningshaven-Brücke sollte demontiert werden, damit eine riesige Yacht durchpasste – erbaut im Auftrag von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Die Masten der beinah 130 Meter langen Yacht waren zu hoch, um sie unter der Brücke von der Werft in Alblasserdam in die Nordsee segeln zu können.

Wie die niederländische Zeitung Trouw berichtete, gab die Werft den umstrittenen Plan nun auf – des öffentlichen Aufschreis wegen. Der Schiffbauer befürchtet demnach Vandalismus am Firmengelände und Drohungen gegen Angestellte, sollte die Brücke tatsächlich abgebaut werden. Die frühere Eisenbahnbrücke ist ein Nationalmonument und steht als solches unter Denkmalschutz. Was mit der Segelyacht im Wert von 500 Millionen Dollar nun passiert, soll noch offen sein. (red, 5.7.2022)