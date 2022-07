Armani Privé

In Paris zeigt Giorgio Armani seit 2005 Couture, diesmal über neunzig Looks – Kristalle, Samt, Pailletten, Tüll. Auffällig auch an dieser Kollektion: Um Barbie-Pink kommt derzeit kaum ein Modeunternehmen herum, zehn Outfits tauchte Armani in die Farbe. Demnächst feiert der italienische Modedesigner seinen 88. Geburtstag. Ein vorgezogenes Geschenk gab's in Paris mit stehenden Ovationen nach der Show.