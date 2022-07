15 Personen wurden in der Nacht auf Dienstag aus einem in Seenot geratenen Schlauchboot gerettet

Die Ocean Viking vor Anker. Foto: AFP / Shazad Abdul

Rom – Das Rettungsschiff Ocean Viking der Hilfsorganisation SOS Méditerrannée hat in der Nacht auf Dienstag im zentralen Mittelmeer 15 Personen aus einem überladenen und in Seenot geratenen Schlauchboot gerettet. Damit seien nun insgesamt 306 Gerettete an Bord, teilte die Organisation mit. Die Crew forderte einen sicheren Landehafen für die Flüchtlinge.

Nach mehreren Rettungseinsätzen im Mai hatte die Ocean Viking tagelang warten müssen, bis sie mit fast 300 Migranten an Bord in Sizilien anlegen durfte. Unter den Geretteten waren damals auch ein drei Monate altes Baby und sechs schwangere Frauen.

Mehrere Hilfsorganisationen werfen Italiens Behörden vor, den Rettungsschiffen die Häfen absichtlich erst mit großer Verzögerung zuzuweisen, um so Migranten von der gefährlichen Überquerung des Mittelmeers von Nordafrika in Richtung Europa abzuhalten. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) schätzt die Zahl der Toten und Vermissten auf der Route allein für das vergangene Jahr auf 1.553. (APA, 5.7.2022)