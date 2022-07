Die Gerüchteküche brodelt: geht er oder bleibt er? Foto: APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Manchester – Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist den zweiten Tag in Folge nicht zum Training bei Manchester United erschienen und hat damit Spekulationen um einen vorzeitig Abschied von den "Red Devils" befeuert. Wie United am Dienstag mitteilte, wurde Ronaldo aus "familiären Gründen" vom Training freigestellt. Wann der 37-Jährige in Manchester zurückerwartet wird, ist unklar. Laut britischen Medien hält sich Ronaldo derzeit in Portugal auf.

In den vergangenen Wochen nahmen die Wechselgerüchte um den Stürmer zu. Angeblich ist Ronaldo unzufrieden damit, dass United in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielt und strebt deshalb nur ein Jahr nach seiner Rückkehr nach England einen Wechsel an. Dem Vernehmen nach schließt der Klub einen vorzeitigen Abschied Ronaldos bisher jedoch aus.

Am Freitag bricht United im Rahmen der Sommervorbereitung zu einer Tour nach Thailand und Australien auf. (APA/dpa, 5.7.2022)