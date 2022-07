Mitreden

Schwangerschaftsabbruch: Vor welchen Hürden standen Sie als Frau?

Im Zuge der Debatte um das Abtreibungsverbot in den USA wird auch ein Blick auf die Gesetze, Möglichkeiten und Probleme in anderen Ländern geworfen. Wie ist die Situation für Frauen in Österreich?