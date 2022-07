Fußball-EM der Frauen

ÖFB-Frauen nach 1:0 gegen Norwegen im EM-Viertelfinale

Österreich lieferte in Brighton eine Topleistung ab – Billa als Matchwinnerin – Erster Triumph gegen die Norwegerinnen – Am Donnerstag in Brentford gegen Deutschland: "Wahnsinn!"