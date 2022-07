Fraueneishockey-Meister pausiert eine Saison und will 2023/24 in Niederösterreich wieder um den Titel spielen: "Hier sind wir willkommen"

Die Sabres verlassen Wien.

Foto: Patrick Juricek

Wien – Die Bemühungen der Vienna Sabres, den Spielbetrieb in Wien weiterzuführen, sind erfolglos geblieben. Nach Gesprächen mit dem Land Niederösterreich, der Okanagan Hockey Academy und dem Sportzentrum NÖ wird der österreichische Fraueneishockey-Meister ab der Saison 2023/24 seine Zelte in St. Pölten aufschlagen.

Der Spielbetrieb wird in der kommenden Saison pausiert, die Spielerinnen werden für eine Saison an andere Vereinen verliehen. "Im Gegensatz zu Wien haben wir in Niederösterreich das Gefühl willkommen zu sein. Unterstützung für den Frauensport ist in Wien wohl nur ein Lippenbekenntnis der Stadtregierung", heißt es in einer Aussendung des Vereins. "Wir freuen uns darauf 2023/24 wieder um den Titel spielen zu können." (red, 5.7.2022)