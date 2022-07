Foto: AFP/ISSOUF SANOGO

Freetown – Nach jeweils über 90 Toren in zwei Partien der heimischen Liga hat der Fußballverband von Sierra Leone (SLFA) eine Untersuchung eingeleitet. Der Gulf FC gewann im Rennen um einen Play-off-Platz am Sonntag mit 91:1, der direkte Rivale Kahula Rangers siegte indes mit 95:0. Die SLFA erklärte in einer Stellungnahme, dass sie null Toleranz für Spielmanipulation zeigen werde.

"Der breiten Öffentlichkeit sei versichert, dass der vorliegende Fall gründlich untersucht wird und jeder, der für schuldig befunden wird, mit der vollen Härte des Gesetzes konfrontiert wird", hieß es in einem Statement.

Sollten die Resultate anerkannt werden, winkt kein Rekord. Als Bestmarke gilt ein Ligaspiel in Madagaskar 2002, als AS Adema gegen SO Emyrne mit 149:0 gewann. Die Spieler von Emyrne schossen ein Eigentor nach dem anderen, um gegen Schiedsrichter-Entscheidungen zu protestieren. (APA/Reuters, 5.7.2022)