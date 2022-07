Das Museum in Texing (NÖ) wird überarbeitet. Es geriet in die Kritik, als der Texingtaler Bügermeister Gerhard Karner Innenminister wurde

Der christlich-soziale Politiker Engelbert Dollfuß regierte in der Zwischenkriegszeit diktatorisch. Foto: Imago

Das Dollfuß-Museum in Texing in Niederösterreich erhält ein neues Konzept, das bis Mitte 2023 stehen soll. Damit beauftragt wurde der Verein "Merkwürdig", der die KZ-Gedenkstelle des Mauthausen-Außenlagers in Melk betreut. Im Zuge des neuen Konzepts wird für das Museum ein wissenschaftlicher Beirat von Historikern zusammengestellt.

Es soll verhindert werden, dass das Museum weiterhin eine unkritische Dollfuß-Ausstellung bleibt. Zum Thema wurde das Museum, als der Texingtaler Bürgermeister Gerhard Karner (ÖVP) 2021 Innenminister wurde. Das Museum gilt als Wallfahrtsort für Dollfuß-Anhänger. Der aus der Gemeinde Texingtal stammende frühere Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ließ 1933 das Parlament ausschalten und begründete den austrofaschistischen Ständestaat. (red, 5.7.2022)