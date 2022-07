Im "Minecraft"-Launcher wurde Technoblade mit dem Krönchen ein Denkmal gesetzt. Foto: Mohjang

"Minecraft"-Spielern ist es vielleicht schon aufgefallen: Die Entwickler von Mojang haben dem verstorbenen Streamer Technoblade ein Denkmal gesetzt. Der Startbildschirm im "Minecraft"-Launcher zeigt nun ein gekröntes Schwein – eine klare Verbeugung vor dem Ingame-Charakter des Streamers. Technoblade spielte in seinen Streams ein Schwein in königlichem Umhang mit einer juwelenbesetzten Krone.

Wie das "Minecraft"-Team mitteilte, sei man angesichts des Todes von Technoblade untröstlich. Er werde der Community fehlen, der er immer so viel Freude bereitet habe, so die Entwickler.

Mit 13,4 Millionen Abonnenten auf Youtube und 552.000 Followen auf Twitch war Technoblade ein äußerst beliebter Streamer. In einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Youtube-Video las der Vater von Technoblade eine Nachricht des Streamers vor, in der er sich von seinen Fans verabschiedete. 57 Millionen Menschen sahen sich die Abschiedsnachricht des 23-Jährigen an, der kurz vor deren Veröffentlichung seinem Krebsleiden erlegen war.

Anteilnahme der Fans

Seitdem zeigten Technoblades Streamer-Kollegen und die Mitglieder der "Minecraft"-Community ihr Beileid durch eine Vielzahl von Hommagen und Fanarts.

"Minecraft"-Entwickler Mojang hat sich zu dem aktualisierten Begrüßungsbildschirm noch nicht geäußert, die Änderung am Startbildschirm ist aber in der Community sehr wohl aufgefallen.

Sein Privatleben hat der verstorbene Streamer stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten und sogar mitunter bewusst falsche Informationen gestreut. So dachte die Community bis zu Technoblades Tod, dass sein Vorname Dave sei. Sein bürgerlicher Name lautete aber wohl Alex, und er lebte in San Francisco. (red, 5.7.2022)