Die achtminütige Metal-Nummer ist in den Spotify-Top-50 der USA bereits auf Platz zwölf, in Großbritannien auf Platz 15

Eddie (Joseph Quinn) vertreibt mit Metallica die Geister in "Stranger Things". Foto: Netflix

"Stranger Things" verhilft einem weiteren 1980er-Hit zu einem Revival: Nachdem Kate Bushs "Running up That Hill" der offizielle Song des Memorial-Day-Wochenendes war, könnte Metallicas "Master of Puppets" als Hit des Independence-Day-Wochenendes ins Seriengeschichtsjahrbuch 2022 eingehen.

In den Spotify-Top-50 der USA ist "Master of Puppets" aktuell auf dem zwölften Platz, in Großbritannien auf Platz 15. Unter den weltweiten Top 50 des Streamingdienstes liegt Metallicas acht Minuten langer Song auf Platz 26. Nach der Erstausstrahlung der letzten Episode wurde der Song in Österreich laut Spotify um mehr als 319 Prozent öfter gestreamt als an den Tagen davor.

Stranger Things

Dank der neuesten Staffel kletterte Bushs Hit aus dem Jahr 1985 an die Spitze der US-Charts, nachdem er in Staffel 4 zu hören gewesen war. In der neunten Folge begibt sich die Figur Eddie Munson (Joseph Quinn) mit dem Rest der Hawkins-Crew ins Upside Down und verspricht, es mit dem bösen Vecna aufzunehmen.

Was ist das für eine Szene?

In der Szene drischt Eddie den achtminütigen Metal-Song auf seiner Gitarre ein. Da fürchten sich sogar Vecnas Fledermäuse, die das Versteck des Monsters umgeben. Die Freunde Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer) und Robin (Maya Hawke) können dadurch den Dämon angreifen.

Was ist das für ein Song?

Laut Metallica-Frontmann James Hetfield handelt "Master of Puppets", 1986 auf dem gleichnamigen Album erschienen, im Wesentlichen von Drogen und davon, wie die Sucht die Menschen kontrolliert. Das Stück dauert epische 8:35 Minuten und reicht von krachenden Riffs bis zu einem progressiven Rock-Mittelteil.

Eddie Munson spielt eine von B.C. Rich produzierte Warlock-Gitarre, ein ikonisches Heavy-Metal-Instrument, das in Kooperation mit Netflix auch als limitiertes "Stranger Things"-Signature-Modell erhältlich sein wird – für den Schnäppchenpreis von 4.699 Dollar.

Wie kam "Master of Puppets" in die Serie?

"Es war wieder einer dieser 'Es muss dieser Song sein'-Momente", sagt Music Supervisor Nora Felder laut "Variety". "Dieser Teil der Geschichte sollte eine zentrale und besonders haarsträubende Szene werden, in der Eddie heldenhaft den Kampf seines Lebens bestreitet. Ich glaube, die Gebrüder Duffer waren der Meinung, dass 'Master of Puppets' während der gesamten Szene die klare Wahl war. Es wurde kein anderer Song mehr diskutiert, und wir haben uns sofort darangemacht, ihn zu spielen."

Wer spielt?

Tatsächlich spielt Eddie-Darsteller Joseph Quinn selbst das Stück, wie Sounddesignerin Felder bestätigt: "Ja, Joseph hat sich die Zeit genommen, das Gitarrenriff zu lernen, und er hat tatsächlich zu einem Guide-Track mitgespielt. Alle fanden, dass er das großartig gemacht hat." (red, 5.7.2022)