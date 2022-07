Bis 31. Juli wird um den Europameistertitel gespielt. In welchen Lokalen man in Wien zuschauen und mitfiebern kann

Gemeinsam Fußball schauen, mitfiebern, jubeln – zur Frauen-Fußball-EM gibt es weniger Public-Viewing-Angebote als bei den Männermatches, aber es gibt sie!

Am Mittwoch beginnt die Frauen-Fußball-EM in England gleich mit einem heimischen Highlight: Das österreichische Team eröffnet den Fußballreigen im Spiel gegen die Gastgeberinnen. Neben England müssen sich die Österreicherinnen in Gruppe A gegen Norwegen und Nordirland beweisen. Die beiden Gruppenersten steigen in die K.-o.-Runde auf.



16 teilnehmende Teams kämpfen bis 31. Juli um den Europameistertitel, 31 Spiele werden bis dahin absolviert. Wer diese nicht zu Hause, sondern mit anderen anschauen und miterleben will, hat in Wien zwar weniger Möglichkeiten als bei der EM im Männerfußball, dennoch gibt es eine Handvoll Lokale, die die Matches der Frauen-Fußball-EM live übertragen. DER STANDARD hat eine Auswahl zusammengefasst:



Badeschiff

Das Badeschiff am Wiener Donaukanal überträgt alle Spiele der EM in einer eigenen "EM-Arena". Wer fix einen Platz ergattern will, kann Tische reservieren.



Gugumuck

Die Wiener Schneckenmanufaktur in Favoriten ist eigentlich für etwas anderes bekannt, aber anscheinend finden sich am Hof genug Fußballenthusiasten und -enthusiastinnen. Deswegen gibt es am Mittwoch das Eröffnungsspiel Österreich gegen England als Public-Viewing-Event, inklusive Schneckenorakel. Die weiteren Matches mit österreichischer Beteiligung werden auch übertragen sowie die wichtigsten Finalpartien.



FM4-Quartier in der Ottakringer Brauerei

Nicht im WUK (das wird gerade umgebaut), sondern in der Ottakringer Brauerei hat FM4 dieses Mal sein Fußballquartier aufgebaut. Alle Spiele werden live im Freien übertragen, dazu gibt es musikalische Untermalung, Street-Food und Getränke. Bei Schlechtwetter findet das Public Viewing in der Halle statt. Für den Winter sei zur Herren-WM kein Programm geplant, so FM4 auf der Website, weil "ein WM-Quartier im Winter genauso ein Blödsinn ist wie eine Fußball-WM in der Wüste".

Salettl im Campus

Immer nur bei Schönwetter hat das Salettl am Campus offen. Hält das Wetter, kann man dort nicht nur alle Spiele der EM miterleben, sondern auch seine Füße im Sand vergraben – das Lokal hat im Alten AKH nämlich einen Sandstrand aufgeschüttet.



Hawidere

Im Hawidere im 15. Bezirk wird auch jedes einzelne Damenmatch übertragen – aber nur indoor, im Biergarten darf das Lokal kein Public Viewing anbieten. Dafür gibt es eine Großbildleinwand.



Café Hummel

Mitten in der Josefstadt lädt das Café Hummel zum Public Viewing ein. In der eigenen Sportbar gibt es ohnehin immer Übertragungen von Fußballereignissen, da darf die Damen-EM natürlich nicht fehlen.

Chelsea

Auch das Chelsea in den U-Bahn-Bögen widmet sich im Juli dem Frauenfußball. Nach dem Match kann man dann praktischerweise gleich zu den Club-Veranstaltungen weiterziehen.

Kennen Sie weitere Public-Viewing-Angebote – auch in den Bundesländern? Posten Sie im Forum! (red, 6.7.2022)