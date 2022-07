Räumt ihrem Klavierspiel klar den Vorrang ein: Marina Foïs als Konzertpianistin in der Komödie "Einfach enorm", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Avenue B Productions / Vito Films

20.15 KOMÖDIE

Einfach enorm (Enorme, F 2019, Sophie Letourneur) Die erfolgreiche Konzertpianistin Claire (Marina Foïs) und ihr sie umsorgender Ehemann Frédéric (Jonathan Cohen) sind sich einig: Sie wollen keine Kinder haben. Frédérics Einstellung ändert sich allerdings schlagartig, als er während eines Flugs zum Geburtshelfer wird – mit weitreichenden Folgen für seine Beziehung. Burleske Komödie der französischen Filmemacherin Sophie Letourneur. Bis 21.55, Arte

20.15 GERICHTSDRAMA

Zeugin der Anklage (Witness for the Prosecution, USA 1957, Billy Wilder) Der herzkranke Londoner Strafverteidiger Sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton) lässt sich überreden, den scheinbar aussichtslosen Fall eines des Mordes beschuldigten Ehemanns (Tyrone Power) zu übernehmen. Famose Agatha-Christie-Adaption von Billy Wilder mit einem grandiosen Ensemble, darunter Marlene Dietrich, in Höchstform. Bis 22.05, One

20.15 DOKUMENTATION

Boom und Crash – Wie Spekulation ins Chaos führt Wegen Spekulationen sind wesentliche Güter wie Brot, Wasser, Öl und Wohnraum oft überteuert. Die Doku führt an Schauplätze solcher Preiskonflikte wie Venezuela, Irak, Kenia, Guatemala und ins Herz der Finanzmärkte, an die Wall Street, wo Finanzspekulanten die Preise lebensnotwendiger Rohstoffe in die Höhe treiben – mit zum Teil katastrophalen Folgen. Bis 21.35, 3sat

20.15 FUSSBALL

Uefa Frauen Euro England 2022 – Gruppe A: England – Österreich Das Spiel von Österreichs Fußballerinnen gegen Gastgeber England live aus London. Bis 23.15, ORF 1

21.55 DOKUREIHE

MenschenLeben Menschliche Grundbedürfnisse und gesellschaftliche Verwerfungen stehen im Mittelpunkt eines 18-teiligen Arte-Kaleidoskops. Während in No Sex Menschen porträtiert werden, die ein Leben ohne Sex führen, geht es ab 22.50 Uhr unter dem Titel Die Lust am Vorspiel um die Sexualität von Jugendlichen. Bis 23.45, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ukrainekrieg – Russlanddeutsche in der Klemme Russlands Angriff auf die Ukraine hat auch zu einer Spaltung der russlanddeutschen Community geführt. Rund 2,5 Millionen deutschstämmige Russen und ehemalige Bewohner der Sowjetunion leben in Deutschland. Sie fühlen sich zunehmend angefeindet und in einen Loyalitätskonflikt gedrängt. Um Russland – eine Großmacht im Wandel geht es ab 23.05 Uhr: Der einstige Moskau-Korrespondent Christian Schüller zeichnet nach, wie sich die Moskau-Berichterstattung verändert hat. Bis 0.00, ORF 2

23.45 DRAMA

1986 (D 2019, Lothar Herzog) Elena (Daria Mureeva) studiert in Minsk, ihre Leidenschaft gilt aber der Fotografie. Als ihr Vater ins Gefängnis muss, will sie dessen illegale Geschäfte weiterführen und macht Fahrten in die "verbotene Zone" um Tschernobyl. Lothar Herzogs Film besticht mit dokumentarischen wie poetischen Qualitäten. Bis 1.00, Arte