Salzburg – Spar hat am Montag das "S-Budget Astoria Natürliches Mineralwasser still in der 1,5-Liter-Einwegflasche" mit Mindesthaltbarkeitsdatum 31.5.2023 und 1.6.2023 zurückgerufen. Grund sei eine geringe Menge an coliformen Bakterien, die größer als der zulässige Grenzwert sei. Kundinnen und Kunden wurden aufgefordert, das Mineralwasser nicht zu trinken. Alle anderen Produkte von S-Budget beziehungsweise Mineralwasser anderer Spar-Marken seien nicht betroffen.

Wer das betreffende Produkt gekauft hat, kann es in Filialen von Spar-, Eurospar, Interspar oder Maximarkt zurückgeben. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet, hieß es. (APA, 5.7.2022)