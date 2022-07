Netflix-Satire "King of Stonks", "Stranger Things", Formel 1 auf Servus TV, Fernsehtipps

Hier sind die Mediennews vom Dienstag:

Studie Boulevardmedien profitieren von Regierungswerbung weiter am stärksten 59 Prozent aller Inserate bei Zeitungsverlagen flossen 2021 in den Boulevard. Auf die Mediengruppe Österreich entfielen 8,30 Euro pro Leser, beim STANDARD waren es 2,20 Euro

TV-Tagebuch Das nie geführte "ZiB 2"-Interview mit ÖVP-Klubchef August Wöginger Der Politiker erschien am Montagabend nicht in der "Zeit im Bild 2" – und überließ das Feld damit lieber der kritischen VP-Analyse

Glosse Vermurkst, die Fehlerkolumne: Wir sind zu schnell für diese Welt Rätselhafte Abkürzungen, präzise Falschangaben, übertriebener Abschiedsschmerz

Serienpremiere Inspiration Wirecard: Aberwitzige und richtig böse Netflix-Satire "King of Stonks" Den Machern von "How to Sell Drugs Online (Fast)" gelingt eine lustige und intelligente Parodie auf die Finanzbranche und deren Bosse – Sechs Folgen ab 6. Juli auf Netflix

"Master of Puppets" "Stranger Things": Nach Kate Bush erobern Metallica die Charts Die achtminütige Metal-Nummer ist in den Spotify-Top-50 der USA bereits auf Platz zwölf, in Großbritannien auf Platz 15

Dramatisches Finale Formel-1 auf Servus TV: Ärger über Werbeblock drei Runden vor Schluss Der Privatsender verweist auf vertragliche Verpflichtungen und auf den "falschen Zeitpunkt", der beim Grand-Prix von Silverstone gewählt wurde

Switchlist Pestizide, Der Dodekanes und Speed: TV-Tipps für Dienstag Außerdem Saison-Highlights von "Willkommen Österreich", Dokus über Nepal und Jugendliche auf dem Pfad der Gewalt

Wir wünschen spannende Lektüre!