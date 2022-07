Was gibt es Schöneres, als nach einem heißen Sommertag den Abend in einem Lokal oder auf der Terrasse mit einem guten, erfrischenden Getränk ausklingen zu lassen? Für viele dürfen dabei die typischen Drinks wie Radler, weißer oder Sommerspritzer, Aperol Spritz oder Hugo nicht fehlen. Doch über die Jahre hinweg hat sich das Angebot an neuen Kreationen und ausgefallenen Mischungen deutlich erweitert. Vor allem was die antialkoholischen Getränke betrifft, gibt es mittlerweile eine größere Auswahl.

Was macht einen guten Sommerdrink aus? Foto: zoranm Getty Images/iStockphoto

Das kann von alkoholfreiem Bier, Wein oder Prosecco bis hin zu antialkoholischen Cocktails reichen. Mit alkoholfreiem Prosecco oder Wein lassen sich natürlich auch viele Getränke mischen. Aber auch aus diversen Säften, Sirupen und Soda kann man einen guten Sommerdrink zubereiten – vielleicht noch mit frischen Kräutern oder Beeren verfeinert –, und auch das Eis darf nicht fehlen. "sindwirschonda" hat zum Beispiel eine Alternative zu Campari Soda gefunden:

Welche alkoholfreien Sommerdrinks mögen Sie?

Mixen Sie diese selbst? Welche Zutaten dürfen dabei nicht fehlen? Welche Lokale bereiten antialkoholische Getränke besonders gut zu? Teilen Sie Ihre Rezepte und Tipps im Forum! (mawa, 15.7.2022)