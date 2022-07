Sajid Javid und Rishi Sunak haben ihre Ämter niedergelegt und begründen dies mit fehlendem Vertrauen in Premier Boris Johnson

In dieser Galerie: 3 Bilder Sajid Javid (links), Boris Johnson und Rishi Sunak im New Queen Elizabeth II Hospital, 6. April. Foto: APA/AFP/POOL/FRANK AUGSTEIN Rishi Sunak vor der Downing Street 10 Foto: REUTERS/John Sibley Sajid Javid hat das Vertrauen in Boris Johnson verloren, Foto: REUTERS/Toby Melville

London – Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Dienstag zwei wichtige Minister seiner Regierung verloren. Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid reichten ihren Rücktritt ein und veröffentlichten ihre jeweiligen Schreiben fast zeitgleich auf Twitter.

In beiden Texten wird infrage gestellt, ob Johnson in der Lage sei, eine Regierung zu führen, die sich an gewisse Standards halte. Johnson hatte sich zuvor entschuldigt im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen einen ehemaligen Minister, der des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt wird. Javid und Sunak hatten beide Johnson noch während des Skandals über Partys während des Corona-Lockdowns öffentlich unterstützt. (Reuters, 5.7.2022)