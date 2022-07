Kasachstans Präsident hatte der EU angeboten, mehr Öl und Gas nach Europa zu liefern. Foto: AP/Anatoly Ustinenko

Moskau – Ein für den Export von kasachischem Öl bestimmtes Terminal im Schwarzen Meer muss auf Beschluss eines Gerichts in Südrussland für 30 Tage seinen Betrieb einstellen. Begründet wurde der Stopp mit möglichen Umweltschäden, wie die Nachrichtenagentur Interfax in der Nacht zum Mittwoch berichtete. Zuletzt hatte es zwischen Russland und der benachbarten zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kasachstan wegen des Ukrainekriegs Unstimmigkeiten gegeben, nachdem Kasachstan angeboten hatte, russische Energielieferungen zu ersetzen.

Über das Terminal in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk fließen 80 Prozent des aus Kasachstan exportierten Öls. Kasachstan hat keinen eigenen Zugang zu den Weltmeeren. Die Umschlagkapazität liegt bei 67 Millionen Tonnen Öl pro Jahr.

Die kasachische Betreibergesellschaft Caspian Pipeline Consortium (CPC) sei "gezwungen, das Gerichtsurteil umzusetzen", werde aber dagegen klagen, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Nach offiziellen Angaben ist die Dokumentation beim Notfallplan für die Beseitigung eventueller Ölunfälle unvollständig. Ursprünglich hatten die Behörden CPC bis zum 30. November Zeit gegeben, die Verstöße zu beseitigen, doch in einer Gerichtsverhandlung am Dienstag forderte die regionale Transportaufsicht überraschend die Schließung des Terminals – und erhielt Recht.

Kasachstan wollte EU bei Energieversorgung helfen

Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew hatte zuletzt der EU angeboten, mehr Öl und Gas nach Europa zu liefern, um die Energiesicherheit des Kontinents trotz des Ukrainekriegs und der damit zusammenhängenden Sanktionen gegen Russland zu gewährleisten.

Kasachstan hat die Unabhängigkeit der von Moskau protegierten Separatistenrepubliken im Osten der Ukraine nicht anerkannt. Allerdings hatte Russland noch im Jänner nach Unruhen Friedenstruppen in das zentralasiatische Land geschickt und maßgeblich zur Stützung der Regierung beigetragen.



Größter Lieferant Österreichs

Kasachstan ist zudem seit vielen Jahren Österreichs wichtigster Öllieferant mit einem Importanteil von zuletzt 38,9 Prozent. An zweiter und dritter Stelle folgen Libyen mit 22,1 Prozent und der Irak mit 20,7 Prozent.

Die OMV förderte über ihre rumänische Tochter OMV Petrom bis vor kurzem selbst Öl in Kasachstan. Trotz des Verkaufs der Anlagen und Ölfelder vergangenes Jahr macht kasachisches Erdöl weiter rund ein Drittel der in der Raffinerie Schwechat verarbeiteten Erdölmenge aus – die Kapazität der Raffinerie beträgt rund 9,6 Mio. Tonnen pro Jahr. Das Öl kommt über den Hafen Triest und dann per Pipeline nach Schwechat.

Das Wiener Wirtschaftsinstitut (Wifo) hatte bereits im Mai diesen Jahres davor gewarnt, dass Russland seine Machtposition ausnutzen könnte und Pipelines, die durch das Staatsgebiet laufen, stoppen würde. Im Gegensatz zu russischem Gas ist Erdöl allerdings leichter auf dem Weltmarkt zu ersetzen.

Beim Sicherheitsrat am Dienstag hieß es von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne), dass Industrie und Kraftwerksbetreiber von Gas auf Öl umrüsten sollen. Die Gasversorgung sehe sie aber nicht akut gefährdet.

Diesel wird knapp

Laut "Presse"-Bericht hat Österreich bereits jetzt zu wenig Diesel. In den kommenden Tagen könnte das zweite Mal auf die staatliche Notreserve zugegriffen werden. Bereits in den vergangenen Tagen sei einzelnen, kleineren Tankstellen der Diesel ausgegangen. Die OMV versuche nun, den Bedarf einigermaßen auszugleichen.

Die Raffinerie in Schwechat muss bis Herbst repariert werden. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Die Knappheit habe mehrere Gründe: Erstens, weil Europa Diesel importiert – es wird mehr verbraucht als hergestellt. Zweitens wird mehr Treibstoff benötigt, weil es im Abebben der Pandemie mehr Mobilität gibt. Drittens wird auf Importe aus Russland verzichtet, obwohl das Öl-Embargo noch nicht offiziell in Kraft ist. Der vierte Grund: Mehrere Raffinerien stehen in Europa gerade wegen Wartungsarbeiten still. Und bei solchen Wartungsarbeiten ist Österreichs einzige Raffinerie in Schwechat kaputtgegangen. Die Reparaturen sollen bis zum Herbst abgeschlossen sein. (APA, red, 6.7.2022)