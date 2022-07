Die Minions sind zurück! Foto: Richard Shotwell / Invision / AP

Fünf lange Jahre mussten sich Fans gedulden, bis ein neuer Film mit den kleinen gelben Wesen erscheint – jetzt sind die Minions zurück. Mit dem weltweiten Kinostart von "Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss" hat das Warten ein Ende, und viele Jugendliche sind deshalb in Feierlaune. Mit einem neuen Tiktok-Trend wird dieser gefrönt und führt vor allem in Großbritannien zu zahlreichen Beschwerden seitens der Kinobetreiber: Unter #gentleminions posten Jugendliche Videos, wie sie in Anzüge gekleidet während der Filmvorstellungen laut jubeln und klatschen, von ihren Plätzen aufspringen und ihre Hände in der typischen Pose wie der Filmbösewicht Gru falten.

Zur Verzweiflung vieler Kinobesucher sowie der Mitarbeiterinnen der Einrichtungen. Vor allem in Großbritannien hat sich der virale Trend zu einem Problem entwickelt, wie auch die BBC berichtet. Mehrere Filmhäuser mussten juvenile Anzugträger bereits von Vorstellungen ausschließen, heißt es. Mit dem ruppigen Verhalten würden vor allem Kinder bei ihrem Kinoerlebnis gestört. Einzelne Betreiber sprechen von verärgertem Publikum, aus dem Saal fliehenden Familien und weinenden Kindern. Es ist von "überraschend schlechtem Benehmen" und sogar Vandalismus die Rede. In einem britischen Kino sollen auch Gegenstände auf Mitarbeiter geworfen worden sein. Bezahlte Eintritte mussten seitens der Kinos teils refundiert werden.

Keine bekannten Fälle in Österreich



Jedoch berichten Besucherinnen und Besucher auch von positiven Auftritten der #gentleminions-Anhänger, die sich gut benommen und sogar mit Kindern vor Filmplakaten gepost hätten. Die Tatsache, dass die Jugendlichen aus der eigentlichen Zielgruppe der Minions herausgewachsen sind, scheint der Anlass zum Tiktok-Trend. Zwar ist dieser auch in Österreich angekommen, laut "Kurier" seien in Österreich bisher aber keine Fälle seitens von Kinobetreibern gemeldet worden. Die Filmproduktionsfirma Universal Pictures schrieb dazu auf Twitter: "An alle, die bei Minions in Anzügen auftauchen: Wir sehen euch, und wir lieben euch."

Der Filmstart von "Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss" hatte in Europa und vor allem in den USA viele Menschen angelockt. Die Animationsfilme handeln vom bekehrten Bösewicht Felonious Gru und seiner Armee kleiner, gelber Lakaien. Durch die drei Filme der "Ich – Einfach unverbesserlich"-Reihe sowie einen eigenen Minions-Ableger sind die gelben Kopffüßler in den blauen Latzhosen seit 2010 internationale Kultfiguren. Der neue Film erzählt, wie die Minions gemeinsam mit Gru in ihren Abenteuern gegen die Superschurken-Truppe Die fiesen 6 zu einem unschlagbaren Team werden. (red, 6.7.2022)