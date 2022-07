Die Raffinerie in Schwechat ist kaputtgegangen. Die Reparaturen sollen bis Herbst dauern. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – Österreich geht der Diesel aus, berichtete die "Presse" am Dienstagabend. In den kommenden zwei Tagen könnte das zweite Mal auf die staatliche Notreserve zugegriffen werden. Bereits in den vergangenen zwei Tagen sei einzelnen, kleineren Tankstellen der Diesel ausgegangen, die Knappheit soll sich bis Ende des Sommers verschärfen.

Der Staat hat zum Ausgleich schon einmal Notreserven freigegeben, nun könnte es ein zweites Mal dazu kommen. Die Regierung will in den kommenden Tagen darüber beraten. Im Gespräch sei auch Tempo 100 auf Autobahnen. Berechnungen des Umweltbundesamts haben ergeben, dass dadurch ein Viertel des Sprits gespart werden könnte.

OMV erwartet längere Raffineriereparatur

Die Knappheit habe mehrere Gründe: erstens, weil Europa Diesel importiert – es wird mehr verbraucht als hergestellt. Zweitens wird mehr Treibstoff benötigt, weil es im Abebben der Pandemie mehr Mobilität gibt. Drittens wird auf Importe aus Russland verzichtet, obwohl das Ölembargo noch nicht offiziell in Kraft ist. Der vierte Grund: Mehrere Raffinerien stehen in Europa gerade wegen Wartungsarbeiten still. Und bei solchen Wartungsarbeiten ist Österreichs einzige Raffinerie in Schwechat kaputtgegangen. Die Reparaturen sollen bis zum Herbst abgeschlossen sein.

Laut "Presse" versucht die OMV nun, den Bedarf einigermaßen auszugleichen. Eine kleine, alte Raffinerie am Gelände sei wieder angeworfen worden. Sie könne 20 Prozent der ursprünglichen Leistung ersetzen. (red, 6.7.2022)