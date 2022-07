Fußball-EM der Frauen in England: Wer sind die Favoritinnen, wie stehen Österreichs Chancen, und warum bekommt das Turnier viel weniger Aufmerksamkeit als die Herren-EM?

Im Jahr 2017 schaffte es Österreichs Frauenfußballnationalteam in der EM in Holland bis ins Halbfinale. Ab heute, Mittwoch, haben unsere Kickerinnen die Chance, diese Sensation noch zu toppen: In England startet die Fußballeuropameisterschaft der Frauen. Österreich eröffnet das Turnier heute sogar – gegen Gastgeber England.

Sportredakteur Andreas Hagenauer ist für den STANDARD vor Ort. In dieser Folge von Thema des Tages sprechen wir mit ihm darüber, wie die Chancen der rot-weiß-roten Kickerinnen auf den Titel stehen und wer die Favoritinnen im Turnier sind. Aber auch darüber, warum Frauen im Fußball immer noch mit Benachteiligung zu kämpfen haben und was dagegen getan werden kann. (red, 6.7.2022)

