In Wien scheint es mit der Pandemie schwieriger geworden zu sein, nach 22 Uhr noch etwas Anständiges zu essen zu bekommen. Ein internationaler Trend? Nicht unbedingt, aber es gab einige Verschiebungen, wie nachtschwärmertauglich die Metropolen noch sind. Eine Branche, die naturgemäß interessieren muss, ob in den Städten auch in der Nacht etwas los ist, stellt die Glücksspielindustrie dar. Wohl auch diesem Grund hat eine heimische Online-Casino-Plattform eine recht umfangreiche Studie über das internationale urbane Nachtleben erstellt. Berücksichtigt wurden bei dem Ranking unter anderem die Anzahl der Restaurants für spätes Essen, die Anzahl der Bars, Clubs und Casinos sowie wie lange die Menschen dort durchschnittlich schlafen und wie lange in der Nacht die Öffis verkehren. Das sind die aktuellen Top Ten für Nachtschwärmer:

In dieser Galerie: 11 Bilder Platz 10: Madrid Gerade noch in die Top Ten schafft es die spanische Hauptstadt – vermutlich zu Unrecht, weil es dort traditionell sehr viele Nachtschwärmer gibt. Die konsumieren allerdings nicht zwangsläufig in Lokalen, sondern viele trinken und feiern einfach in den Straßen. Insgesamt 1.988 Lokale mit spätem Essen sind aber beachtlich, ebenso wie Öffis, die teilweise rund um die Uhr fahren. Foto: imago / ZUMA Wire Platz 9: Tokio Japans Hauptstadt schneidet in vielen Kategorien überdurchschnittlich ab: In 1.593 Lokalen kann man spät essen, auch das Streunen durch alle 1.081 Bars und Clubs dürfte etwas dauern. Wenige Casinos und wenige Lokale für Live-Auftritte stören den Studienautor allerdings – deshalb nur Platz 9. Foto: AP / Hiro Komae Platz 8: Los Angeles Hollywood und quasi alles rundherum ist bekannt für seine tollen Locations für Live-Auftritte. Davon gibt es in der Stadt 240, so viele wie nirgendwo anders. Spät essen gehen ist dort aber auch gar nicht so leicht, in immerhin 593 Lokalen hat man die Möglichkeit dazu. Foto: AFP / PATRICK T. FALLON Platz 7: Hongkong Sehr durchschnittlich in den einzelnen Kategorien kommt Hongkong daher, was dennoch einen Platz in den Nachtschwarm-Top-Ten sichert: mit 73 Bars und Clubs, 438 Restaurants mit langen Öffnungszeiten und 46 Live-Musik-Venues. Aber auffallend ist, geschlafen wird dort kaum: Die Hongkonger bekommen nur rund 6,3 Stunden Schlaf. Foto: imago / View Stock Platz 6: Rom Offiziell 2.256 Restaurant, die bis spät in die Nacht Essen servieren, sind in der italienischen Hauptstadt gelistet. Dabei wurden die vielen Standln und Foodtrucks aber noch gar nicht berücksichtigt, die überall Hervorragendes verkaufen. Auch die große Anzahl der Clubs und Bars fällt auf (530), viele Öffis fahren die ganze Nacht durch.

Foto: APA / ANDREAS SOLARO Platz 5: Dubai Dubai leuchtet zwar weithin sichtbar in Weltall hinaus, aber mit dem Weggehen ist das dort so eine Sache: Nur 83 Bars und Clubs gibt es dort zu verzeichnen, zwar stattliche 1.113 Restaurant mit spätem Essen, aber diese sind oft in Malls untergebracht. Auch Locations für Live-Musik sind eher selten (135), und die – wenigen – Öffis verkehren immerhin 21 Stunden lang. Foto: imago / Loop Images Platz 4: Las Vegas Las Vegas gibt sich beim Nachtleben keine Blöße und liegt überall im guten Mittelfeld: 283 Bars und Clubs gibt es dort, 514 Restaurant mit spätem Essen, 240 Locations für Live-Musik, und die Öffis verkehren rund um die Uhr. Mit 240 Casinos bewegt sich die Stadt allerdings im absoluten Spitzenfeld. Foto: imago / Westend61 Platz 3: Paris Wer auf der Suche nach spätem guten Essen ist, der ist in Paris richtig. Insgesamt bietet die Stadt 3.332 Restaurants, die auch noch nachts geöffnet haben. Das ist mehr als in jeder anderen untersuchten Stadt. Neben Restaurants hat Paris auch zahlreiche Bars und Clubs (423) sowie Musiklokale (103) zu bieten. Auch auf Instagram ist die französische Hauptstadt nachts ein beliebtes Objekt – unter dem Hashtag #ParisByNight gibt es über eine Million Beiträge. Trotz der zahlreichen nächtlichen Angebote bekommen die Pariser mit durchschnittlich etwas über acht Stunden am meisten Schlaf – zumindest mehr als in allen anderen untersuchten Städten. Foto: AFP / LUDOVIC MARIN Platz 2: New York Obwohl für die sprichwörtliche "Stadt, die niemals schläft", nicht ganz für den ersten Platz reicht, kann New Yorks Nachtleben international gut mithalten. Geboten werden rund um die Uhr öffentliche Verkehrsmittel – damit sollte es recht leichtfallen, zu den insgesamt 603 Bars und Clubs, 240 Musiklokalen und 1.915 Restaurants, die nachts geöffnet haben, zu kommen. Foto: APA / ED JONES Platz 1: London Die Zusammenschau zeigt: Tatsächlich ist London die Stadt, die fast niemals schläft. Die englische Hauptstadt kann vor allem mit den 1.068 Bars und Clubs überzeugen, sie punktet aber auch, wenn es um die Anzahl der Live-Musik-Lokale geht (220). Die öffentlichen Verkehrsmittel sind in der Regel 19 Stunden täglich im Einsatz. Hinzu kommen Nachtbusse und ein 24-Stunden-Fahrplan auf einigen U-Bahnlinien. Insgesamt bedeutet das Platz 1. Foto: imago / Panthermedia Sollte man gar nicht meinen, wenn man nächtens am Donaukanal unterwegs ist: Wien schafft es im Gesamtranking lediglich auf Rang 38, was vor allem an der geringen Anzahl an Bars und Clubs (148) liegt. Immerhin bietet die österreichische Hauptstadt ihren Einwohnern eine relativ lange Nachtruhe, mit 7,5 Stunden schlafen die Menschen hier im Durchschnitt recht lang. (red, 11.7.2022) Die vollständige Studie von Casino.at finde Sie hier: Die besten Städte für Nachtschwärmer weltweit. Foto: IMAGO / Volker Preußer