Durch den Streik sollen ein Viertel der TGV-Verbindungen, mehr als die Hälfte der regionalen Züge und fast alle Nachtzüge ausfallen. Foto: REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL

Paris – Pünktlich zum Beginn der Sommerferien in Frankreich hat die französische Bahn am Mittwoch zum Streik aufgerufen. Ein Viertel der TGV-Verbindungen, mehr als die Hälfte der regionalen Züge und fast alle Nachtzüge sollten ausfallen. Auch der Nahverkehr in der Pariser Region ist stark von Ausfällen betroffen. Die Gewerkschaften fordern bessere Gehälter und verweisen darauf, dass die Angestellten seit 2014 keine Erhöhungen mehr bekommen hätten.

Flugausfälle durch Streik

Am Mittwochmorgen war die Lage an den Bahnhöfen noch ruhig. Die Bahn hatte die Reisenden per SMS über Zugausfälle informiert und Umbuchungen empfohlen. "Das geht ohne Zusatzkosten", sagte ein Sprecher. Die Bahn rechnet nach zwei Pandemiejahren mit einem Rekordsommer, da viele Franzosen dieses Jahr Urlaub im eigenen Land machen wollen. Ende Juni hatte bereits ein Teil des Flughafenpersonals gestreikt, was zu Ausfällen von hunderten Flügen geführt hatte. (APA, 6.7.2022)