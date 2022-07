Finden in einem südholländischen Dorf zueinander: Sigrid ten Napel (links) und Jade Olieberg in "Zomer – Nichts wie raus!", BR, 23.30 Uhr. Foto: rbb/Salzgeber

19.40 DOKUREIHE

Griechenland – Von Insel zu Insel: Der Peloponnes Beeindruckende Bauwerke trennen bzw. verbinden die Halbinsel und das Festland. Schon die alten Römer schätzten das kulturelle Erbe des Peloponnes. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Leben im Weltall? Die Entdeckung der Exoplaneten Exoplaneten sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Könnten darunter Planeten sein, die bewohnbar und so lebensfreundlich sind wie die Erde? Zum Thema Was ist Leben? diskutiert ab 21.00 Uhr Gert Scobel mit seinen Gästen. Bis 22.00, 3sat

20.15 DOKUREIHE

Ku’damm 63 (1–3/6) (D 2020, Sabine Bernardi) Beziehungs- und Emanzipationsgeschichten vor zeitpolitisch aufgeladener Kulisse: Mit Ku’damm 63 geht die Serie um die Familie Schöllack und ihre Tanzschule "Galant" am Kurfürstendamm nach Staffeln, die in den Jahren 1956 und 1959 spielten, in die dritte Runde. Bis 22.35, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Die Benko-Story – Ein Blick hinter die Fassaden des Immobilienkaisers Die Doku spürt der Karriere des österreichischen Immobilienunternehmers René Benko nach. Bis 23.05, ORF 2

22.55 DOKUMENTATION

Interrail – Die beste Reise meines Lebens Einen Monat lang mit dem Zug durch 21 Länder fahren können: Das Interrail-Ticket wurde heuer 50 Jahre alt. Der Autor und Grimme-Preisträger Hauke Wendler trifft ehemalige Interrailer. Bis 23.40, 3sat

23.00 COMING-OF-AGE

Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers (USA 1986, Rob Reiner) Als Schriftsteller Gordon Lachance Lachance (Wil Wheaton) von der Ermordung seines Jugendfreundes Chris Chambers (River Phoenix) erfährt, erinnert er sich an die gemeinsame Zeit. Melancholischer Coming-of-Age-Film nach Stephen King. Bis 0.20, ZDF neo

23.05 TALK

Stöckl Schauspieler Wolfgang Böck, Musicaldarstellerin Maya Hakvoort, Podcaster Richard Hemmer und Cake-Artist Sophia Stolz sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.25 SPORTDRAMA

Borg/McEnroe – Duell zweier Gladiatoren (S/DK/FIN 2017, Janus Metz) Das legendäre Wimbledon-Finale von 1980, von Janus Metz als psychologisches Drama inszeniert. Sverrir Guðnason und Shia LaBeouf glänzen als Tennis-Rivalen Björn Borg und John McEnroe, die einander ähnlicher sind, als es auf den ersten Blick scheint. Bis 1.00, ORF 1

23.30 COMING-OUT

Zomer – Nichts wie raus! (NL_2014, Colette Bothof) Die schweigsame Anne (Sigrid ten Napel) ist 16 Jahre alt und langweilt sich in ihrem südholländischen Dorf – bis Lena (Jade Olieberg) mit einem Motorrad in den Ort kommt und bleibt. Sommerliche Coming-out-Geschichte. Bis 0.55, BR