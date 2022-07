Ab Anfang September soll das neue Leitungs-Team mit der Gestaltung des für Mai geplanten Festivals beginnen. Foto: imago / Piero Chiussi

Berlin/Wien – Das Theatertreffen der Berliner Festspiele bekommt ein neues Leitungsteam: Vier Theatermacherinnen übernehmen die Leitung ab 2023 gemeinsam. Olena Apchel, Marta Hewelt, Carolin Hochleichter und Joanna Nuckowska stehen – so der designierte Intendant der Berliner Festspiele Matthias Pees – "für eine neue Generation von Theatermacher*innen, die grenzüberschreitend, kollektiv und kreativ nach Wegen der nachhaltigen und inklusiven Kunst-, Kultur- und Festivalproduktion suchen."

Die neuen Leiterinnen aus Polen, der Ukraine und Deutschland folgen damit auf die langjährige Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer. Ab Anfang September sollen sie mit der Gestaltung des für Mai geplanten Festivals beginnen. Sie bringen "wichtige, internationale Perspektiven auf die deutschsprachige Theaterlandschaft ein, erweitern damit deren Horizont ebenso wie unsere Sehgewohnheiten und können so dazu beitragen, kulturelle Unterschiede und politische Gräben zu überwinden", wurde Pees zitiert. Das Theatertreffen solle in Zukunft auch stärker mit dem mittel- und osteuropäischen Raum vernetzt werden.

Neubesetzungen

Die Ukrainerin Olena Apchel ist "Artivistin", Theaterregisseurin, Dramatikerin und Kuratorin. Seit 2014 ist sie etwa als Co-Autorin und Trainerin an der Autor*innenschule für Schauspiel und Darstellende Künste TESTO in Charkiw beschäftigt. Die in Polen geborene und in Berlin aufgewachsene Marta Hewelt ist Geschäfts- und Produktionsleiterin. Als Geschäftsführerin initiierte sie etwa die Neueröffnung der Spielstätte Schwankhalle in Bremen.

Carolin Hochleichter ist Dramaturgin, Kuratorin, Dozentin und Gründungsmitglied des Kollektivs Keep It Real. Als Kuratorin war sie 2017 und 2020 etwa für die Ruhrtriennale tätig. Joanna Nuckowska ist Programmleiterin, Kuratorin, Kulturmanagerin und Gründungsmitglied des Kollektivs Culture for Climate. Sie entwickelt "grüne Empfehlungen" für verschiedene Kultursektoren und arbeitete 13 Jahre lang am Nowy Teatr Kulturzentrum in Warschau, unter anderem als Vizedirektorin. (APA, 6.7.2022)