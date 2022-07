Ob Fuchs, Reh oder Dachs: In Wien ist die Wildnis zuweilen mitten im urbanen Raum präsent. Welche Wildtiere haben Sie schon mitten in der Stadt angetroffen?

Wer in Wien die Begegnung mit Tieren abseits von Hund, Katze und Co sucht, weiß, wohin er gehen muss – etwa in den Tiergarten Schönbrunn oder ins Haus des Meeres. Am Cobenzl gibt es einen Kinderbauernhof, im Pötzleinsdorfer Schlosspark sind Ziegen und Schafe zu bestaunen, und im Kurpark Oberlaa tummeln sich Alpakas. Doch wer in der Stadt die Augen offen hält, kann noch ganz andere Begegnungen mit Tieren erleben – und zwar dann, wenn er es am wenigsten erwartet.

Haben Sie in Wien schon einmal einen Fuchs gesichtet? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/JakubRutkiewicz

Wildtiere in Wien: Gar kein so seltener Anblick

Wildtiere sind im urbanen Raum präsenter, als einem gemeinhin bewusst ist. So sind etwa Waldbewohner wie Füchse als Kulturfolger sehr verbreitet und wagen sich nicht nur an den Wiener Stadtrand vor. Das Projekt "StadtWildTiere", bei dem ein Aufruf erging, Fuchsbeobachtungen in Wien zu melden, belegt es: In allen 23 Bezirken wurden bereits Füchse gesichtet, und das auch nicht nur in den Abendstunden, sondern zu jeder Tageszeit. Einige tausend Rotfüchse leben in Wien und haben die Stadt mehr oder weniger erobert. Eigentlich äußerst scheu, kann sich der Allesfresser mit hoher Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Lebensräume so gut wie überall behaupten.

Neben diesem Spitzenreiter im Bereich der Wildtiersichtungen gibt es noch viele andere Tiere, die die Stadt unsicher und uns Menschen bewusst machen, dass auch ein gerüttelt Maß an Wildnis im urbanen Raum zu finden ist. Dachse, die rund um den Währinger Park zur Dämmerstunde unterwegs sind, Rehe auf den Steinhofgründen, Wildkaninchen, die beim Handelskai umherhoppeln, Hirsche im Gebüsch in der Seestadt, Feldhamster beim Meidlinger Friedhof – die Liste der Tiere, denen man in Wien unverhofft begegnen kann, ist lang.

Selbst direkt vor den Toren der STANDARD-Redaktion unweit des Wiener Stadtparks hat sich schon einmal ein kleiner Fuchs sehen lassen. Foto: Standard/Martin Grafendorfer

Welches Wildtier haben Sie schon in der Stadt gesichtet?

Wann und wo sahen Sie sich plötzlich unverhofft Aug in Aug mit Fuchs und Co? Berichten Sie im Forum von Ihrer tierischen Begegnung! Und falls es gelungen ist, diesen besonderen Moment festzuhalten, schicken Sie uns gerne auch ein Bild davon an userfotos@derStandard.at. (dahe, 8.7.2022)