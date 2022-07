Am 9. November 2022 wird die Fortsetzung der "God of War"-Saga in die nächste Runde gehen. Das vermeldeten am Mittwoch sowohl Sony Playstation als auch der Entwickler selbst via Blogeintrag und auf Social Media.

Neues Video

Zur Feier des Tages begleitete die Bekanntgabe des Releasedatums ein neuer Trailer. Mit dem Untertitel "Father and Son" zeigen die bewegten Bilder, dass auch der Sohn des Protagonisten Kratos wie schon im Vorgänger 2018 eine wichtige Rolle spielen wird.

Das Spiel, das von den Santa Monica Studios entwickelt wird, erscheint im November sowohl für Playstation 4 als auch Playstation 5. Neben der Standardedition wurde bereits im Juli eine Collectors-Edition angekündigt.

PlayStation

Unruhe

Zuletzt sorgten "Fans" des Spiels für Unruhe im Netz, als sie die Mitarbeiter des Entwicklerstudios unzählige Male mit der Frage konfrontierten, wann denn das Spiel endlich erscheinen wird. Sogar unpassende Fotos wurden an Mitarbeiterinnen geschickt, was der Studio-Chef Cory Barlog öffentlich verurteilte. (aam, 6.7.2022)