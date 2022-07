Am Mittwoch ging die Bitte der Ämter an die Bevölkerung, E-Mails erneut zu schicken

E-Mails, die von 24. Mai, 9.00 Uhr, bis 29. Mai, 23.00 Uhr, an die Landesregierung oder eine der Bezirkshauptmannschaften verschickt wurden, sollen noch einmal weitergeleitet werden. Foto: APA/dpa/Silas Stein

Klagenfurt – Die Kärntner Landesregierung und die Kärntner Bezirkshauptmannschaften sind wegen eines Hackerangriffs im Mai fast sechs volle Tage lang nicht per E-Mail erreichbar gewesen. Am Mittwoch erging nun via Landespressedienst die Aufforderung an die Bevölkerung, E-Mails erneut zu schicken.

Konkret sollen Mails, die von 24. Mai, 9.00 Uhr, bis 29. Mai, 23.00 Uhr, an die Landesregierung oder eine der Bezirkshauptmannschaften übermittelt wurden, noch einmal über die Schaltfläche "Weiterleiten" gesendet werden. Die Funktion soll genutzt werden, damit das ursprüngliche Datum nachvollzogen werden kann. (APA, 6.7.2022)