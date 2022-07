Ebenfalls zum Museum wurde das Haus des US-Schriftstellers Ernest Hemingway. Das Haus, eigentlich ein Hochzeitsgeschenk des wohlhabenden Onkels seiner Frau Pauline, stand beim Kauf vor dem Verfall. Die Hemingways restaurierten das Haus aufwendig und ließen sogar einen Pool – den ersten Pool in Florida Keys – in den Garten bauen. Zum Schreiben zog sich Hemingway in ein ehemaliges Kutschenhaus im Garten zurück und verfasste dort einige seiner bekanntesten Werke, wie Green Hills of Africa oder To Have and Have not.