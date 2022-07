Sebastien Haller goes Dortmund.

Foto: imago/Jan Huebner

Dortmund – Der Transfer von Stürmer Sébastien Haller zu deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund ist vollzogen. Wie der BVB am Mittwoch bestätigte, erhält der 28-Jährige einen Vertrag bis Juni 2026. Haller wechselte von Ajax Amsterdam zurück in die Bundesliga, in der er schon für Eintracht Frankfurt gespielt hatte. Die Ablösesumme beträgt kolportierte 31 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Haller soll bei Dortmund den zu Manchester City abgewanderten Erling Haaland ersetzen.

Von 2017 bis 2019 stürmte Haller erfolgreich für Frankfurt und erreichte mit der Eintracht unter Trainer Adi Hütter das Halbfinale der Europa League. Über West Ham United kam der Torjäger zu Ajax. In der abgelaufenen Saison wurde der in Frankreich geborene und aufgewachsene Haller mit 21 Treffern Torschützenkönig der niederländischen Liga und führte Ajax zum Meistertitel. (APA; 6.7.2022)